CAPITALISATION BOURSIÈRE

Tesla est le constructeur automobile avec la plus haute capitalisation boursière au monde

Grâce au niveau élevé et constant du cours de l’action, Tesla est le constructeur automobile avec la plus haute capitalisation boursière au monde. En juillet, la société d’Elon Musk a atteint une capitalisation d’environ 210 milliards de dollars. Le constructeur automobile le plus rentable et ancien leader, Toyota, n’atteignait que 201 milliards de dollars. La cotation en bourse conjointe des marques concurrentes allemandes BMW, Daimler et Volkswagen n’atteint que 112 milliards de dollars.