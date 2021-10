Economie – Tesla engendre des bénéfices record au 3e trimestre

Économie : Tesla engendre des bénéfices record au 3e trimestre

Malgré les défis logistiques perturbant le secteur automobile, Tesla a enregistré des bénéfices record lors du troisième trimestre de l’année 2021.

«Nous pensons que nos équipes de chaîne d’approvisionnement, d’ingénierie et de production ont relevé ces défis mondiaux avec une ingéniosité, une agilité et une flexibilité sans précédent dans l’industrie automobile», a ajouté la société.

Elon Musk avait déjà indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence. D’autres constructeurs ont plus de difficultés à faire face à ces défis, General Motors ayant vu par exemple ses ventes de véhicules aux États-Unis chuter de 33% au troisième trimestre en raison du manque de semi-conducteurs qui l’oblige, depuis le début de l’année, à réduire sa production.

Bitcoin perdant

Le chiffre d’affaires de Tesla a atteint 13,76 milliards de dollars (12,66 milliards de francs) entre juillet et septembre, en hausse de 57% et au-dessus des prévisions des analystes (13,62 milliards). Le bénéfice net de la société a atteint 1,6 milliard de dollars (1,46 milliard de francs) sur la période. Hors éléments exceptionnels et rapporté par action, il s’est affiché à 1,86 dollar (1,71 franc), dépassant les anticipations (1,58 dollar).