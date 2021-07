États-Unis : Tesla gagne pour la première fois plus d’un milliard de dollars

C’est la première fois que Tesla ce cap symbolique, grâce notamment à un nombre record de véhicules livrés dans le monde.

Tesla souligne avoir «continué à faire face au deuxième trimestre à des défis dans la chaîne d’approvisionnement, en particulier les pénuries mondiales de semi-conducteurs et la congestion des ports». Mais l’équipe, des développeurs de logiciels aux ouvriers dans les usines, «a travaillé extrêmement dur pour rester le plus près possible des capacités maximales».

«Avec une demande mondiale de véhicules à des niveaux record, l’offre de composants aura une forte influence sur le taux de croissance de nos livraisons pour le reste de cette année», ajoute Tesla. Le constructeur automobile, qui avait annoncé en janvier vouloir faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années, n’a pas changé ses prévisions. Il souligne juste que cela pourrait être un peu plus rapide cette année.

Camion Semi repoussé

Le fait que Tesla soit parvenu à retirer une marge brute de plus de 28% sur ses activités automobiles laisse entrevoir «le moment où le groupe pourra commencer à ne plus compter sur ces crédits pour être rentable», a souligné Dan Ives, du cabinet Wedbush. Le groupe, qui avait par ailleurs retiré 101 millions de dollars (92,5 millions de francs) de bénéfices opérationnels grâce au bitcoin au premier trimestre, a cette fois-ci dû enregistrer une charge de 23 millions pour le même motif.

Bond à Wall Street

En revanche, «pour mieux se concentrer sur ces usines, et en raison de la disponibilité limitée des cellules de batterie et des défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale», Tesla a décidé de repousser à 2022 le lancement de la production de son camion Semi. Le titre du groupe prenait 2,2% vers 21h30 GMT (23h30, heure suisse) dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York. Il a perdu environ un quart de sa valeur depuis le pic atteint en janvier, après avoir bondi de plus de 700% en 2020.