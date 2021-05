Économie : Tesla met la pédale douce sur le bitcoin par souci écologique

Elon Musk a annoncé que ses e-véhicules ne pourront plus être payés avec de la cryptomonnaie, la création de la devise virtuelle étant trop gourmande en électricité.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu’il n’accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement tant que le minage de la cryptomonnaie ne sera pas alimenté par des énergies durables.

Elon Musk a annoncé mercredi que Tesla, son entreprise de véhicules électriques, n’acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement, par souci de préserver l’environnement, le minage de bitcoins consommant beaucoup d’électricité.

«Tesla a suspendu les achats de voitures avec des bitcoins. Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles», a tweeté le fantasque milliardaire.

«La nature du minage du bitcoin n’a pourtant pas changé, remarque Daniel Ives, analyste de Wedbush. Faire marche arrière trois mois plus tard est très surprenant et déroutant à la fois pour Tesla et les investisseurs en cryptomonnaie.»