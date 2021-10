Automobile : Tesla paiera près de 127 millions de francs pour des faits de racisme

Entre juin 2015 et juillet 2016, un ancien employé a subi des insultes racistes et un environnement de travail hostile. Tesla a été condamné par un juge californien.

Un jury californien a condamné lundi l’entreprise automobile Tesla à payer à un ex-employé noir 137 millions de dollars (près de 127 millions de francs) de dommages et intérêts, pour avoir fermé les yeux sur le racisme que subissait l’homme dans une usine du groupe, selon les médias américains.

Engagé via une agence de recrutement, Owen Diaz a travaillé comme opérateur de monte-charge entre juin 2015 et juillet 2016 dans l’usine de Fremont (Californie) du constructeur de véhicules électriques, où il a subi des insultes racistes et un environnement de travail hostile, selon des documents judiciaires.