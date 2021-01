Résultats : Tesla pour la 1re fois bénéficiaire sur une année

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a pour la première fois dégagé un bénéfice net sur une année entière en 2020 mais ses profits au quatrième trimestre ont déçu, faisant trébucher son action à Wall Street.

Le groupe d’Elon Musk a dégagé un bénéfice net annuel de 721 millions de dollars (641 millions de francs). Fondé en 2003 et pendant longtemps concentré sur la montée en puissance de sa production, le constructeur n’était jamais parvenu jusqu’à présent à être rentable sur un an. D’octobre à décembre, son profit s’est élevé à 270 millions de dollars. Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il revient à 80 cents là où les analystes anticipaient 1,01 dollar.