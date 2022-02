Etats-Unis – Tesla poursuivi pour ségrégation raciale envers ses employés noirs

États-Unis : Tesla poursuivi pour ségrégation raciale envers ses employés noirs

Une agence étatique californienne a porté plainte contre le constructeur automobile. Elle dit avoir des preuves de discrimination envers les salariés afro-américains d’une usine Tesla.

Le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), une agence de l’État de Californie, a porté plainte mercredi en fin d’après-midi contre Tesla pour discrimination raciale, accusant le constructeur automobile de «ségrégation raciale» sur le lieu de travail.

«Toute la journée, tous les jours, les employés noirs ou afro-américains entendent des insultes raciales sur les travailleurs noirs, de la part d’autres salariés, de chefs et managers», indique la plainte. Elle cite de nombreux exemples d’une rare violence verbale, y compris le «N-word» (allusion à «Niger», terme péjoratif pour désigner les Noirs), un mot tabou aux États-Unis.

Insulté jusqu’à 100 fois par jour

«Les employés de l’usine appelaient les zones où de nombreux Afro-Américains travaillaient la «porch monkey station», littéralement «la zone des singes qui ne foutent rien», indique la plainte. «Une employée s’est entendu dire par des collaborateurs et chefs de «fermer sa gueule, N…» et «Tous les noirs se ressemblent», continuent les avocats. «Un travailleur noir a entendu ce genre d’insultes jusqu’à 50-100 fois par jour.»

La plainte souligne que les salariés noirs étaient affectés à des tâches physiquement plus difficiles que les autres, qu’ils étaient plus facilement licenciés pour des infractions mineures et beaucoup moins fréquemment promus. Des conditions de travail «tellement intolérables» que beaucoup de travailleurs afro-américains ont démissionné, précise la plainte.