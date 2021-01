États-Unis : Tesla prié de rappeler 158’000 voitures pour un défaut lié à la sécurité

Les berlines Model S fabriquées entre 2012 et 2018 et les 4X4 de ville Model X produits de 2016 à 2018 ont un problème de sécurité lié à l’épuisement de mémoire de l’ordinateur de bord.

La demande de l’agence américaine de la sécurité routière est un casse-tête pour Tesla: 158'000 voitures représentent par exemple près de 32% de toutes les voitures livrées par le constructeur en 2020. (Photo by Robyn BECK / AFP)

L’agence américaine de la sécurité routière, NHTSA, demande à Tesla de rappeler 158’000 voitures aux États-Unis pour un problème de sécurité lié à l’épuisement de mémoire de l’ordinateur de bord et en particulier du système d’info-divertissement.

Les voitures concernées sont les berlines Model S fabriquées entre 2012 et 2018 et les 4X4 de ville Model X produits de 2016 à 2018, selon une lettre adressée au constructeur de véhicules électriques rendue publique mercredi.

La mémoire des ordinateurs de bord, notamment du système d’info-divertissement (MCU), a un cycle de vie limité, ce qui signifie que ce système risque de ne plus fonctionner correctement après un certain nombre de programmes. Ce problème peut aussi causer des suppressions de cycles de mémoire.

«Pendant la panne d’un MCU, l’écran devient noir et la caméra donnant la vue arrière, également caméra de secours, n’est plus disponible pour le conducteur. Si l’image n’est plus disponible, le risque d’accident augmente, ce qui peut potentiellement entraîner des blessures voire un décès», explique le régulateur.