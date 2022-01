Véhicules électriques : Tesla: profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021

Le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk a enregistré un chiffre d'affaires de 53,8 milliards de dollars, l'an dernier, en hausse de 71% sur un an.

La société estime qu’il «ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques.»

Bénéficiant de l'engouement pour ses véhicules électriques, Tesla a dégagé un profit record de 5,5 milliards de dollars (environ 5,1 milliards de francs) en 2021 et son chiffre d'affaires s'est envolé de 71% à 53,82 milliards de dollars. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires croître de 65% à 17,72 milliards de dollars et son bénéfice net bondir à 2,3 milliards de dollars.

Viabilité et rentabilité

«Il ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques», a commenté l'entreprise, dans un communiqué. Tesla affirme même que sa marge opérationnelle au quatrième trimestre était plus élevée que celles de tous les gros constructeurs automobiles traditionnels. Le groupe avait déjà annoncé un bond de ses livraisons de 87% l'an dernier, malgré la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes d'approvisionnement qui affectent l'ensemble du secteur automobile.