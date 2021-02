Etats-Unis : Tesla rappelle 135’000 voitures pour un problème de sécurité

Des berlines Model S et Model X fabriquées entre 2012 et 2018 présentent des défauts techniques liés à l’ordinateur de bord.

Il s’agit de l’un des plus importants rappels de sécurité rencontrés par Tesla.

Tesla va rappeler près de 135’000 voitures aux Etats-Unis, des Model S et Model X, pour un problème de sécurité lié à l’ordinateur de bord, après une alerte lancée mi-janvier par l’agence américaine de la sécurité routière, NHTSA.

Ce rappel concerne 134’951 voitures, selon un courrier de NHTSA transmis à Tesla et publié mardi.

Sont concernés des berlines Model S, fabriquées entre 2012 et 2018, ainsi que des 4X4 de ville Model X produits de 2016 à 2018, dont l’ordinateur de bord est équipé d’un processeur Nvidia Tegra 3.

Il s’agit de l’un des plus importants rappels de sécurité rencontrés par Tesla. Le nombre de véhicules rappelés est toutefois moins élevé que les 158’000 qu’avait demandés le régulateur à Tesla, mi-janvier.

Pièce à remplacer

Ce défaut «peut entraîner la perte de l’affichage de la caméra de recul, des paramètres de contrôle de dégivrage/désembuage et du clignotant, réduisant la visibilité et augmentant le risque d’accident», détaille le NHTSA dans son courrier.

La mémoire des ordinateurs de bord, notamment du système d’info-divertissement (MCU), a un cycle de vie limité, ce qui signifie que ce système risque de ne plus fonctionner correctement après un certain nombre de programmes. Ce problème peut aussi causer des suppressions de cycles de mémoire.

«Pendant la panne d’un MCU, l’écran devient noir et la caméra donnant la vue arrière, également caméra de secours, n’est plus disponible pour le conducteur. Si l’image n’est plus disponible, le risque d’accident augmente, ce qui peut potentiellement entraîner des blessures voire un décès», avait expliqué le régulateur dans son rapport publié en janvier.