Automobile : Tesla se passera de radars pour la conduite autonome

Le fabricant va renoncer sur certains modèles à une technologie jugée chère et gourmande en puissance de calcul.

Le cockpit d’un Model 3 de Tesla dans un point de vente à Pékin. AFP

Les véhicules Model 3 et Y commercialisés sur le marché nord-américain ne se fieront qu’aux caméras lors de l’activation du pilote automatique. Selon la firme d’Elon Musk, ils deviendront les premiers à s’appuyer juste sur la vision de la caméra et le traitement du réseau neuronal pour offrir «un pilote automatique, une conduite entièrement autonome et certaines fonctions de sécurité actives». Tesla garde cependant le radar frontal dans ses véhicules Model S et X, plus chers, ainsi que dans ses Model 3 et Y, vendus hors du marché nord-américain.

Pas de lidar

D’autres constructeurs, dont GM Cruise et Waymo/Google, intègrent le radar, mais aussi le lidar, technique de mesure à distance à l’aide d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Alors que les caméras capturent des vidéos qui peuvent être étiquetées par un logiciel d’apprentissage automatique, les capteurs radar et lidar fournissent des données supplémentaires plus fiables pour détecter des obstacles sur la route, notamment en cas de faible visibilité. Mais Elon Musk a qualifié le lidar de «béquille» et de «course de fous», jugeant la technologie trop chère et difficile à utiliser.