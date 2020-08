il y a 27min

Tesla: une panne récurrente qui coûte une blinde

En Suisse romande comme ailleurs, de nombreux propriétaires de Model S et Model X voient leur ordinateur de bord tomber en panne, ce qui rend la voiture inapte à circuler.

de Xavier Fernandez

Près de 200’000 véhicules seraient concernés (photo d’illustration). DR

Antoine* est très remonté. L’ordinateur de bord de sa Tesla a connu bien des ratés, jusqu’au jour où il a définitivement cessé de fonctionner. Et si, sur la plupart des voitures, cela ne gêne en rien la conduite, son véhicule électrique est devenu inutilisable. «En marge de la perte du radar de recul ou du GPS, sur une Tesla, on perd également les clignotants, l’airbag ou les indications pour recharger la voiture», déplore le Neuchâtelois. Il a donc déposé son véhicule dans le garage Tesla le plus proche.

Le devis qu’on lui a présenté s’élevait à 3300 francs, pour un ordinateur d’occasion. Mais, au-delà du montant, ce qui a ulcéré Antoine, c’est qu’on lui a réinstallé le même type d’unité centrale, qui tombe régulièrement en panne. D’ailleurs, l’origine du bug est connue. Il provient de la puce Nvidia Tegra 3 qui souffre d’une usure prématurée. «Autrement dit, dans quelques années, je vais devoir repayer une nouvelle fois 3000 balles, alors qu’il existe des unités centrales de nouvelle génération qui ne tombent pas en panne. Pire, il est possible de faire changer la puce uniquement. Mais seuls des garagistes non agréés le font et, dans ce cas, Tesla détecte la manipulation et vous refusera à l’avenir toute assistance technique», explique Antoine.

Enquête ouverte aux USA

Roger*, un Valaisan, a néanmoins opté pour cette dernière solution. Et la réparation ne lui a coûté que quelque 500 francs. «L’avantage, c’est que la puce qu’on m’a installée a une durée de vie deux fois supérieure à celle de Tesla. Et ça a été fait très rapidement. J’ai récupéré ma voiture en moins d’une semaine, alors que Tesla m’avait indiqué des temps d’attente de plus d’un mois.» Et Nicolas, un Vaudois, de confirmer: «Pour ma part, je n’ai pas eu le loisir d’attendre que l’écran de mon ordinateur devienne noir. Mon unité centrale a bloqué mes suspensions dans une position improbable et je n’ai eu d’autre choix que faire réparer. Mais j’ai dû attendre près de deux mois. Heureusement, ma Tesla étant encore sous garantie, cela ne m’a rien coûté. Mais, la prochaine fois que mon ordinateur tombera en panne, je sais ce qui m’attend.»

En plus de ces trois Romands, de nombreux autres utilisateurs ont rencontré le même problème. Aux USA, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), active dans la sécurité routière, a décidé d’ouvrir une enquête contre Tesla. Cette agence publique souligne que le défaut concerne potentiellement 159’000 véhicules: les Tesla Model S de 2012 à 2018, ainsi que les Model X d’avant 2018.

Selon différents médias spécialisés, la firme refuse toutefois de reconnaître qu’il s’agit d’un défaut de fabrication, pour ne pas devoir assumer des rappels massifs ou, au minimum, devoir offrir la réparation aux propriétaires. Contacté à plusieurs reprises, le service de presse de Tesla Europe n’a jamais répondu à nos questions.

*Prénoms d’emprunt