Mexique : Tesla va investir 5 milliards de dollars dans son usine mexicaine

«Nous avons attiré au Mexique un investissement de plus ou moins cinq milliards de dollars pour l’installation de l’usine de véhicules électriques la plus grande au monde», a déclaré une sous-secrétaire aux Relations extérieures, Martha Delgado, dans une vidéo sur Twitter.

«Beaucoup d’emplois»

«Cela va signifier un investissement considérable et beaucoup, beaucoup d’emplois», a poursuivi Andres Manuel Lopez Obrador, ajoutant également que l’entreprise donnerait davantage de détails à partir de mercredi. «Je veux remercier monsieur Elon Musk parce qu’il a été très respectueux et très attentif. Il a compris l’importance de prendre en compte le problème de la pénurie d’eau», a ajouté le président de gauche nationaliste, précisant avoir discuté deux fois avec le PDG de Tesla.

«Il y a un premier engagement, qui est celui de l’utilisation d’eaux recyclées dans tout le processus de fabrication d’automobiles électriques». Situé à un peu plus de 200 km de la frontière avec les États-Unis, Monterrey est l’un des moteurs économiques et industriels du Mexique, pays-membre de l’OCDE. La région a connu une grande sécheresse l’année dernière. Les autorités locales ont rationné la distribution d’eau aux populations en juillet.

Troisième usine à l’étranger

Il s’agira de la troisième usine Tesla à l’étranger et de la première en Amérique latine. L’entreprise d’Elon Musk dispose déjà d’une «gigafactory» en Allemagne, près de Berlin, et d’une autre en Chine, à Shanghai. Début février, l’allemand BMW a annoncé un investissement de 870 millions de dollars pour fabriquer des voitures électriques au Mexique.

Septième producteur mondial

Le Mexique est le septième producteur mondial d’automobiles avec trois millions de véhicules fabriqués en 2021, d’après l’association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA). Les groupes allemands Volkswagen et Audi, américains General Motors et Ford, et japonais Honda, Nissan et Toyota disposent d’unités de fabrication de véhicules ou de moteurs dans le pays, signataire du traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, et porte d’entrée vers l’Amérique latine.