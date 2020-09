Véhicules électriques : Tesla veut réduire de moitié le coût des batteries

Tesla souhaite parvenir à proposer une voiture électrique à 25’000 dollars. Pour y parvenir, il faudra réduire le coût des batteries.

À défaut de révolutionner la batterie, Tesla a annoncé mardi une série d’améliorations techniques censées lui permettre de diviser par deux son coût de production et de proposer un véhicule électrique à 25’000 dollars (23’014,25 francs) d’ici trois ans. «De combien d’années pouvons-nous accélérer l’adoption de l’énergie durable? C’est la réelle mesure du succès», a martelé Elon Musk. Face au changement climatique, «nous devons agir», a-t-il affirmé.

Pour ce faire, Tesla a, lors d’une présentation assez technique, exposé plusieurs avancées à divers stades de la conception de la batterie: sur la conception des cellules, sur la chaîne de fabrication, sur l’utilisation du silicone, sur la fabrication de la cathode et les métaux utilisés, et sur l’intégration dans la voiture elle-même. Tout cela devrait au final permettre de diminuer de 56% le coût de production d’un kilowattheure.

Elon Musk «n’a pas révolutionné la nature de la batterie ou la façon dont elle fonctionne», remarque Karl Brauer, analyste pour le site spécialisé iSeeCars. «Mais une façon plus efficace de produire la batterie et de générer et conserver l’énergie à l’intérieur de la batterie.»