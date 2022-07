Tessa Thompson sacrée reine des bains de glace

Tessa Thompson, fan de jazz depuis son enfance , campe une nouvelle fois Valkyrie dans «Thor: Love and Thunder», en salle le 13 juillet 2022. Tourner des films de superhéros a rendu l’actrice américaine de 38 ans plus compétitive.

Les gens ont besoin de se voir représentés à l’écran. J’adorais le cinéma avant même d’imaginer devenir actrice parce que je me sentais moins seule en regardant des films et en me projetant dans un personnage qui me ressemblait. Cela est encore plus important par ces temps où l’on remet en question la valeur des gens LGBT dans le monde entier. En tout cas, c’est le retour que je reçois de plein de fans queers de Valkyrie.