Ski alpin – Tessa Worley en tête du géant, Camille Rast confirme

Une piste courte, sans trop de dénivelés, mais très exigeante et très tournante: à Lienz, il fallait l’avoir de l’expérience ou du talent pour dompter ce tracé de Lienz. Dans cette station du Tyrol, dont le départ était donné à 1008 m d’altitude, c’est la Française Tessa Worley (32 ans) – troisième sur ce tracé il y a dix ans déjà – qui a pris de la hauteur. La double championne du monde de la spécialité de 2013 et de 2017, qui s’était élancée la première, s’est emparé e des commandes de ce quatrième géant de la saison à huis clos.

En l’absence de Mikaela Shiffrin (qui s’était imposée lors des deux premières épreuves de la saison) et de Lara-Gut Behrami (2e à Sölden), toutes deux positives au Covid, la puce du Grand-Bornand, comme on l’appelle, a laissé derrière elle à douze centièmes la Suédoise Sara Hector, victorieuse du dernier géant à Courchevel, et la surprenante Norvégienne Ragnhild Mowinckel, déjà 2e du super-G de Val d’Isère, à 29 centièmes. Avec onze femmes classées dans la même seconde, la bagarre promet d’être explosive en seconde manche.