Tessin: Chiots avec de faux papiers bulgares arrêtés à la douane

L’Office vétérinaire cantonal est intervenu et a ordonné la saisie et l’isolement des animaux. On soupçonne que, pour accélérer et faciliter la vente, les conditions sanitaires n’ont pas été respectées et qu’une date de naissance antérieure à la date de naissance réelle a été inscrite sur les documents. Les chiots seront soumis à une période de quarantaine avant d’être remis à leurs propriétaires. Pour l’importation, la femme risque une amende.