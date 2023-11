Tessin: des voleurs bloquent un tunnel ferroviaire vers l’Italie

Tôt lundi matin, deux malfrats ont tenté un casse dans une superette de la gare de Chiasso (TI). Résultat: des éclats de verre et des taches de sang ont été retrouvés sur le sol et sur les bancs de la salle d'attente. Les auteurs présumés n'ont pas été appréhendés et, selon le portail ComoZero, ont fui en direction de l'Italie par le tunnel ferroviaire reliant Chiasso à Côme.