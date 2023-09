Tessin: Une école évacuée à cause d’un feu à la patinoire

Un nuage de fumée noire s’est élevé vers 12 h 30 à Biasca (TI). Des flammes étaient visibles sur le toit d’un bâtiment. Par mesure de précaution, les écoles environnantes ont été évacuées. La cause de l’incendie et l’ampleur des dégâts ne sont pas encore connues. On suppose qu’il s’agit d’un court-circuit dans l’installation photovoltaïque. Le sinistre est resté confiné au toit.

Le bâtiment concerné est la patinoire. Alertswiss a appelé la population à fermer les fenêtres et les portes, à éteindre les climatiseurs et les aérations, et à ne pas se rendre dans la zone concernée. L’incendie a entre-temps pu être maîtrisé. Peu après 15 h 30, l’alarme a été levée. Si on ne dénombre aucun blessé, un pompier aurait eu un problème de santé et aurait été transporté à l’hôpital pour un contrôle.