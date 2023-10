Tessin / Genève: La justice bloque une enquête sur la pollution

La diffusion d’une enquête de la télévision suisse italienne (RSI) prévue vendredi dernier a été empêchée par la justice genevoise. Le sujet bloqué portait sur des polluants, en l’occurrence des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Selon «Le Courrier», il mettait en cause une entreprise genevoise possédant une succursale au Tessin. Cette société a obtenu de la justice des mesures superprovisionnelles, Celles-ci peuvent être prises en urgence par un juge pour ordonner une interdiction provisoire de diffusion susceptible d’être gravement attentatoire à l’honneur, en attendant qu’il puisse statuer sur le fond. La RSI a indiqué qu’elle se réservait le droit d’utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour assurer son devoir d’information.