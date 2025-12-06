Info|Suisse|

Tessin: Une voiture sort de la route et prend feu: un ado perd la vie

Un grave accident de la route est survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Torre, au Tessin. Deux jeunes de 16 ans étaient dans la voiture.

Une sortie de route s'est soldée par un drame dans la nuit de vendredi à samedi au Tessin. Deux ados de 16 ans, originaires de la région, roulaient dans une voiture qui a fini dans le décor à Torre (TI).

Le véhicule a dévié sur la gauche de la route, a fait un tonneau et a atterri dans un champ. La voiture a ensuite pris feu, précise la police. L'un des deux occupants est décédé sur place. L'autre a été blessé et transporté à l'hôpital en ambulance. La route cantonale a été fermée jusqu'à 8h, ce samedi matin.

Il n'est pas précisé pour l'instant comment les deux jeunes impliqués dans cet accident se sont retrouvés au volant de la voiture.

