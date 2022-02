Alerte : Test annuel réussi pour les sirènes

Les sirènes ont retenti mercredi à 13h30 dans toute la Suisse. 99% d’entre elles ont fonctionné de manière impeccable. Les messages d’info d’Alertswiss sont également bien passés.

Chaque premier mercredi février de l’année, les sirènes retentissent à 13h30 dans toute la Suisse et un message d’alerte est envoyé sur les mobiles via l’appli Alertswiss.

À 13h30, certains Suisses ont peut-être sursauté en entendant les 5000 sirènes fixes et 2200 sirènes mobiles retentir dans toute la Suisse. Il s’agissait là du test annuel 2022 et il a révélé le bon fonctionnement de 99% d’entre elles, annonce l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Les cantons et les communes sont à présent tenus de réparer ou de remplacer sans délai celles qui n’ont pas fonctionné correctement.