Aujourd'hui, l’entretien des bâtiments communaux de Pully (VD) se fait avec des détergents chimiques. Dans le but de réduire l’impact sur l’environnement et la santé humaine, la Ville a décidé de tester un nouveau système de nettoyage: l’eau ozonée. Celle-ci est générée par un outil qui change l’eau du robinet en solution aqueuse d’ozone stabilisé. Ce nettoyant naturel très puissant, qui est susceptible de remplacer les produits chimiques traditionnels, a fait ses preuves durant un mois. Il en ressort qu’il présente de nombreux avantages, comme le précise le communiqué de la commune.

Des atouts non négligeables

L’utilisation d’un produit naturel permet en premier lieu de protéger la santé des collaborateurs, en réduisant leur exposition aux risques chimiques. Il ne requiert pas d'équipement de protection tel que gants, masques ou lunettes, ce qui représente des économies. Le deuxième atout majeur est écologique. Après avoir nettoyé toutes les surfaces sans laisser de résidus polluants, cette solution se transforme en eau et en oxygène.

A terme, l’adoption de ce système permettra de réduire de 95% l’utilisation de produits chimiques dans la plupart des cas, et donc la pollution liée à ceux-ci. Ce système de nettoyage permet également d’en finir avec à la problématique de l’entreposage des produits chimiques qui requiert la mise en place de mesures de stockage particulières, comme la ventilation. La Ville de Pully précise que que cette solution lui permettra d’économiser environ 30’000 francs par an en produits et matériel de nettoyage.