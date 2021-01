L’obligation de présenter un test Covid négatif pour entrer en France, qui entrera en vigueur ce dimanche à 0h00, ne devrait avoir qu’un impact tout relatif sur l’exploitation des liaisons lacustres sur le Léman. Si les récentes mesures annoncées par Paris ne concerneront pas le trafic automobile et ferroviaire, elles ne s’appliqueront pas non plus aux frontaliers. «Et justement, en cette période hivernale, ce ne sont quasi que des travailleurs frontaliers – exemptés des dispositions gouvernementales françaises - qui empruntent nos bateaux, relève Florentine Baron Pailhes, membre de la direction de la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN). Il n’y a pas de touristes, ou très peu.»