Lausanne : Test Covid requis pour s’approcher de la fille du défunt roi de Thaïlande

Le pavillon thaïlandais du parc du Denantou, à Lausanne, va recevoir du beau monde mercredi après-midi, à l’occasion de l’inauguration du buste du défunt roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej. Sa fille, la princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn, sera accueillie notamment par la présidente du conseil d’État, Christelle Luisier Brodard, en compagnie du syndic de Lausanne, Grégoire Junod, ainsi que d’une délégation du Département fédéral des affaires étrangères conduite par l’ambassadeur Heinrich Schellenberg, chef de la division Asie et Pacifique.

Pas le même test pour tout le monde

Mais pour s’approcher de la princesse il faudra un test Covid-19 en bonne et due forme. Selon «24 heures» , cette demande émane du protocole thaïlandais. «La princesse sera en contact avec environ 200 personnes qui prendront part à la cérémonie aux abords du pavillon thaïlandais du parc», a expliqué l’ancien chancelier vaudois Vincent Grandjean, devenu «chargé de mission». Pour sa part, le Canton souligne avoir demandé à ses invités locaux «de s’assurer de leur état de santé via un test rapide le jour même» tandis que le test PCR est requis pour la délégation thaïlandaise.

Pavillon offert en 2005 par la famille royale

Le roi Bhumibol Adulyadej (1927-2016) a étudié et vécu à Lausanne de 1933 à 1945. Il était resté très attaché à la capitale vaudoise. Pour remercier la ville de Lausanne pour son accueil et les douze ans qu’il y a passés, la famille royale a décidé d’offrir ce cadeau en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire du couronnement du roi Bhumibol Adulyadej mais également pour célébrer les 75 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la Suisse et la Thaïlande.