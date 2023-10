Test: «Cyberpunk 2077» est le plus beau jeu du monde

Quelque peu décrié à sa sortie fin 2020 à cause de gros problèmes d'optimisation, notamment sur consoles, «Cyberpunk 2077» avait déçu bon nombres de joueurs. Mais les développeurs du studio polonais CD Projekt ont bossé d'arrache-pied durant près de trois ans afin de rectifier le tir. Et le résultat dépasse toutes les attentes. La mise à jour 2.0 a mené à une refonte totale des points de compétences, rendant le tout bien plus lisible, la ville prodigieuse de Night City est plus vivante que jamais et les interactions avec les habitants et la police sont bien plus poussés qu'auparavant.