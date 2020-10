Ville de Lausanne : Test de récupération des eaux de pluie pour les arbres

Un système de fosses de plantations filtrantes est en cours d'élaboration à Lausanne. But: collecter en partie les eaux de ruissellement pour les nouvelles plantations d’arbres.

Cette solution novatrice offrira des alternatives économiques non négligeables, permettant la plantation de nombreux arbres, écrit la Ville lundi dans un communiqué. Une partie des eaux de pluie récoltées alimentera leur système racinaire, optimisant leurs conditions de croissance et leurs bénéfices écosystémiques tels que la régulation des températures ou l’ombrage public.

Poreux et perméables

La structure du sol sera composée d’agrégats pierreux complétés de charbon végétal composté. Cette matière a la vertu de rendre le sol arable et d’offrir une porosité et une perméabilité importantes, permettant l’absorption rapide des précipitations dans un premier temps et l’évacuation différée du surplus de volume.

Eprouver le système

L'étude est pilotée par le Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne en collaboration avec le Service de l’eau et la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA). Des cantons et d’autres villes ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour le projet.