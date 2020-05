Actualisé 12.05.2020 à 12:32

Galaxy Z Flip

Test du smartphone pliant à clapet de Samsung

Le 2e mobile pliant du géant sud-coréen connaît un joli succès. Prise en main de cet appareil atypique qui tient facilement dans la poche.

de Michel Annese

Le succès est au rendez-vous pour le 1er smartphone pliant à clapet de Samsung. En effet, la firme a annoncé la semaine dernière que cet appareil haut de gamme s'est écoulé à plus de 230'000 unités dans le monde au mois de mars, soit une hausse de 56% par rapport à février, mois de son lancement. Nous en avons profité pour tester ce smartphone, qui comme son concurrent direct, la nouvelle version du Motorola Razr, remet le téléphone à clapet au goût du jour.

Design

Equipé du premier écran en verre ultra mince pliable AMOLED de 6,7 pouces (2636 x 1080 pixels FHD+) de Samsung, l’élégant Galaxy Z Flip se présente tout en longueur. Compte tenu du format 21,9:9 de sa dalle Infinity Flex, qui est plus grande que celle du Motorola Razr (6,2 pouces), les vidéos en 16:9 s’affichent avec deux bandes noires sur les extrémités, ou sont passablement rognées lorsqu’elles sont affichées en plein écran.

2e smartphone pliant de Samsung après le Galaxy Fold, il vise un autre type de consommateur à la recherche d'un appareil atypique qui se glisse facilement dans la poche, même les plus petites. Replié sur lui-même, il devient en effet très compact et ne mesure plus que 8,74 cm de longueur (contre 16,73 cm déplié) et 1,73 cm d’épaisseur au niveau de la charnière, pour un poids plume de 183 grammes.

En position fermée, il reste néanmoins un tout petit espace entre les deux parties de l'écran. Lors de la 1re mise en marche, un message d'avertissement rappelle de faire attention à ce que rien ne vienne s’y glisser. Un risque d’abîmer la dalle subsiste, d'autant que la Galaxy Z Flip n'est pas résistant à la poussière (ni à l'eau d'ailleurs). A noter que, l'appareil est livré avec un étui transparent, qui ajoute une couche de protection et évite les nombreuses taches de doigts.

1 / 7 Le Galaxy Z Flip a une charnière suffisamment rigide pour rester ouvert à différents angles. 20 minutes Replié, il ne mesure que 8,74 cm de longueur. 20 minutes Son épaisseur est de 1,74 cm en mode fermé. 20 minutes

Photo et vidéo

Avec son système de charnière suffisamment rigide, le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à différents angles, comme un ordinateur portable en somme. Cela ouvre la voie à de nouvelles formes d'utilisation. L'appareil fait ainsi office lui-même de trépied pour prendre des selfies à mains libres, effectuer des appels vidéo via Google Duo sans tenir l'appareil ou capturer des clichés stables en basse luminosité. Il suffit en effet de poser le smartphone replié avec un certain angle sur une surface pour que la caméra tienne toute seule. Grâce au mode Flex de la surcouche logicielle maison One UI 2.0, l'affichage s'ajuste automatiquement. La partie affichant le champ de vision de la caméra occupe dans ce cas la moitié supérieure de l'écran replié qui nous fait face. C’est le cas aussi avec les vidéos dans l’app YouTube.

Mais pour quelle qualité d’images? La semaine dernière, le laboratoire spécialisé DxOMark a attribué le score global de 105 (109 pour la photo et 96 pour la vidéo) après avoir testé son module caméra dorsal. Il est composé d’un capteur principal de 12 Mpx équivalent à un objectif 27 mm avec une ouverture f/1.8 et un ultra grand angle de 12 Mpx équivalent à un 12 mm avec une ouverture f/2.2 (contre 16 Mpx sur le Motorola Razr lorsqu’il est déplié et 5 Mpx en mode replié) et 10 Mpx en façade. Pas de téléobjectif au menu, ni de zoom optique, mais en contrepartie un zoom numérique 8x. L'appareil se place dans le top 20 du classement dominé par le Huawei P40 Pro (score global de 128). Le Galaxy Z Flip sait généralement bien gérer les scènes très contrastées et offre une bonne gamme dynamique, selon les experts de DxOMark. Ils ajoutent que le rendu des couleurs est agréable dans la plupart des situations, bien que dans les scènes d'extérieur les couleurs sont parfois un peu dénaturées par rapport à la concurrence. Dans notre comparaison avec un iPhone 11 Pro Max (score global de 117 au classement DxOMark), ce n’est pas toujours le cas, comme on peut le voir dans les images ci-dessous.

1 / 14 L’ultra grand angle du Galaxy Z Flip sur les bords du Lac Léman. 20 minutes En comparaison, le zoom 0,5x de l’iPhone 11 Pro Max (score global de 117 au classement de DxOMark, contre 105 pour le Galaxy Z Flip). 20 minutes Le Galaxy Z Flip en mode zoom 1x. 20 minutes

Le Galaxy Z Flip, qui est capable de capturer des vidéos 4K à 60 images/seconde, embarque aussi un minuscule écran extérieur de 1,1 pouces au dos, qui affiche l'heure, la date, le niveau de la batterie et des notifications. Il peut aussi servir à prendre des selfies en mode replié. En appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation, cela active la caméra au dos de l'appareil et un aperçu en direct s'affiche dans l’écran externe. Pour déclencher la photo, il suffit d'appuyer sur le bouton de volume ou de lever la paume de la main pour activer un minuteur. Très pratique, mais pour plus de confort on aurait préféré un écran externe plus grand, au moins comme celui du Motorola Razr qui mesure 2,7 pouces. D’ailleurs, Samsung y songe pour une future itération du Z Flip. Selon un brevet publié le 28 mars dernier et repéré par le site néerlandais LetsGoDigital, la firme devrait aussi intégrer trois appareils photo au dos, au lieu de deux sur ce 1er modèle.

Fiche technique séduisante

Malgré un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ d’avant-dernière génération, le Galaxy Z Flip, qui embarque 8 Go de RAM et tourne sous Android 10, offre des performances et une fluidité de qualité. Mettant à disposition 256 Go de stockage (pas extensible via une carte mémoire), il dispose aussi d'une double batterie de 3300 mAh (930 mAh sur la partie supérieure + 2370 mAh sur la partie inférieure) qui permet de tenir une bonne journée d’utilisation. Le smartphone n’est par contre pas compatible avec le réseau 5G.

Conclusion

Cet appareil haut de gamme innovant et esthétiquement réussi pourrait passer pour un accessoire de mode lorsqu’il est replié. Contrairement à des smartphones pliants comme le Galaxy Fold ou le Huawei Mate Xs, le Galaxy Z Flip n’utilise pas sa charnière pour se transformer en petite tablette, mais pour rendre sa dalle de 6,7 pouces plus compacte et facile à transporter et proposer de nouveaux modes d’utilisation, particulièrement pour la photo et la vidéo. On apprécie son interface maison One UI 2.0 qui grâce à son mode Flex permet à des apps comme YouTube, Google Duo ou appareil photo de s’adapter automatiquement à la pliure du téléphone.

N’étant pas trop rigide, le smartphone est agréable à utiliser et peut tout à fait être manipulé d’une seule main pour le déplier et le plier. Reste à voir quel sera le niveau de résistance de son écran, qui est digne des autres produits de Samsung et qui affiche une pliure au niveau de la charnière. Selon la firme sud-coréenne, le Galaxy Z Flip, qui est proposé en noir ou en mauve, est censé résister à environ 200’000 pliages/dépliages, soit environ une durée de vie de 5 ans.

Avec son prix de 1500 francs, le Galaxy Z Flip n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais après l’avoir utilisé pendant quelques jours, on peut comprendre pourquoi il a réussi à séduire une partie du public. Il propose quoi qu’il en soit une fiche technique plus séduisante que celle du Motorola Razr, qui se place plutôt dans le milieu de gamme.