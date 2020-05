Italie - Pouilles

Test grandeur nature d'une plage anti-coronavirus

A Porto Cesareo, le plagiste Fabrizio Marzano aligne des parasols et délimite des espaces avec de fins cordons, dessinant ainsi un possible modèle de plage estivale anti-coronavirus.

Des transats séparés d'un mètre et demi

Une perte de 30 milliards d'euros?

«Des clients nous téléphonent pour s'informer et prendre leur décision de venir ou non à la mer», précise Fabrizio. «C'est un motif d'espérance pour nous». Les plagistes italiens pourraient accueillir 45 millions de touristes en moins et enregistrer une perte de 30 milliards d'euros pour la saison 2020, compromise par la pandémie du coronavirus, selon une étude réalisée par le secteur, alors que l'Italie est le pays européen le plus touché avec quelque 26.000 morts officiellement recensés.