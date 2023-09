Test: L’excellence en mode nomade a un nom, mais aussi un prix

Disponible depuis quelques mois, la console portable produite par Asus a atterri dans la rédaction pour un test sur plusieurs semaines. Sans entrer dans les détails techniques, l’Asus Rog Ally offre la possibilité de jouer à une pléthore de catalogues en ligne (Steam, Epic, Xbox pour les plus connus), à l’inverse de la concurrence, comme la Steam Deck ou la Switch. Les conditions sont excellentes grâce à ses puissants composants techniques ainsi que son écran Full HD de 7 pouces. On atteint aisément les 60 images par seconde même sur les jeux les plus récents. D’ailleurs, on a le choix d’ajuster jeu par jeu les réglages pour obtenir le rendu qui convient le mieux.