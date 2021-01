Pandémie : Test négatif pour entrer aux USA, la vaccination accélère

Les États-Unis, pays le plus touché par le coronavirus, vont bientôt exiger un test négatif pour tous les voyageurs arrivant par avion, au moment où les campagnes de vaccination se multiplient dans le monde.

La situation est par endroits critique. La ville de New York pourrait arriver au bout de ses stocks de vaccins d’ici à la fin de la semaine prochaine, a prévenu son maire Bill de Blasio. Près de 376’000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis.

La course aux vaccins est bien lancée aussi de l’autre côté de l’Atlantique. L’Union européenne se démène pour obtenir des doses supplémentaires de vaccin, des efforts qui ne devraient toutefois pas garantir une immunité collective en 2021 selon l’OMS.

Un an après l’annonce par Pékin du premier décès du Covid-19, la pandémie a fait au moins 1’945’437 morts dans le monde, selon le dernier bilan établi par l’AFP, et le branle-bas de combat s’intensifie.

UE: 3e vaccin attendu

L’Agence européenne des médicaments a annoncé mardi avoir reçu une demande d’autorisation pour le vaccin de l’alliance AstraZeneca/Oxford. Elle compte procéder à un examen accéléré, avec une possible décision le 29 janvier, si les données communiquées sont suffisamment «robustes et complètes». Une «bonne nouvelle», s’est réjouie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que le virus a déjà fait plus de 620’000 morts à travers le continent.