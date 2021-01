Dérogations pour les frontaliers et les automobilistes

Cependant, informe le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, des exceptions seront admises parmi les personnes provenant de l’espace européen, lequel comprend la Suisse. En effet, l’obligation de présenter un test négatif ne s’appliquera «ni aux frontaliers, ni aux voyageurs arrivant par voie terrestre (par la route et par le train)».

Paris stipule également que pour les entrées sur territoire français par avion, par exemple, «tout passager devra également présenter à l’embarquement une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas de symptôme d’infection à la Covid-19, qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le voyage, et qu’il s’engage sur l’honneur à s’isoler pendant sept jours une fois arrivé en France, puis à refaire un deuxième test de dépistage virologique (RT-PCR) à l’issue de cette période de sept jours».

Autres mesures pour ceux provenant hors de l’espace européen

Les voyageurs en provenance d’un pays hors de l’espace européen, où le test de dépistage virologique ne pourra pas être réalisé avant le départ, pourront solliciter au consulat une dispense de présentation de ce test au départ. Ils se verront par contre imposer un test à l’arrivée en France et devront rester à l’isolement pendant sept jours, dans un hôtel figurant sur une liste arrêtée par les autorités françaises. Les frais de cette quarantaine seront à leur charge.

Restrictions pour la région PACA

De manière générale, le Consulat général de France à Genève rappelle que «les voyages restent déconseillés et qu’il est nécessaire de reporter les déplacements non essentiels. Seuls les déplacements nécessaires et impérieux peuvent s’effectuer».