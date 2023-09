Test: Pinocchio montre de quel bois il se chauffe

Réveillé par une voix mystérieuse qui le guide à travers la ville sinistrée de Krat, la marionnette créée par Geppetto va devoir survivre et découvrir le fin de mot de l’histoire. La progression s’effectue comme dans un «Souls», feu de camp par feu de camp, pour améliorer ses statistiques. La cité regorge de créatures hostiles et de pièges bien retors, ce qui rend l’avancée bien périlleuse. Mais on dispose d’un bras mécanique aux multiples fonctions et d’armes blanches qu’on peut combiner avec des composants récoltés afin de devenir plus puissant. Et pour coller au mieux à l’œuvre originale, le héros peut mentir afin de réconforter des gens dans le désarroi ou leur dire la vérité. Ces choix influent quelque peu sur le scénario.