Suisse - Test public de sécurité pour le futur certificat Covid

«Pirates» amateurs ou professionnels de sécurité informatique: vous êtes priés de dénicher les éventuelles failles du système qui permettra d’introduire les certificats Covid progressivement dans toute la Suisse, d’ici à la fin juin. En effet, Berne soumet l’application du futur sésame à un test public de sécurité à large échelle. Le code source de la première version du certificat est disponible dès maintenant afin de mener ce test, annonce dans un communiqué l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).

Les travaux battent leur plein et le certificat doit être progressivement introduit dans les cantons à partir du 7 juin, rappelle l’OFIT. Mais comme l’appli devra présenter un niveau de sécurité très élevé, les fonctionnalités, l’utilisation et la sécurité du système dans son ensemble doivent faire l’objet d’un examen approfondi.

Outre les analyses de sécurité accompagnées par le Centre national pour la cybersécurité (NCSC), le système doit donc être mis à l’épreuve pas d’autres professionnels et des personnes intéressées par ce test. Les lacunes de sécurité découvertes seront ensuite prises en compte dans le cadre des travaux de développement, précise Berne. C’est le NCSC qui réceptionnera les résultats des tests, examinera leur contenu, placera les priorités en fonction du degré de gravité et demandera les adaptations nécessaires aux développeurs de l’OFIT.

Le Conseil fédéral informera vendredi

Tous les participants pourront saisir de façon détaillée les résultats de leurs tests dans un formulaire sur le site du NCSC . Pour répondre à son exigence de pleine et entière transparence, le centre rendra ces retours accessibles au grand public et les mettra à jour régulièrement sur son site Internet.

Des informations plus détaillées concernant le test public de sécurité et le formulaire de saisie des résultats sont disponibles sur le site du NCSC. Le Conseil fédéral informera sur l’introduction, la solution technique et les fonctions du certificat COVID lors de sa traditionnelle conférence de presse ce vendredi 4 juin.