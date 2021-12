Football – Test quotidien exigé pour les équipes de Premier League

La décision qui fera date, c’est sans doute celle qui concerne les accords de parrainage entre une société et un club anglais. Face au nouveau riche Newcastle, désormais en mains saoudiennes bien décidées à investir en masse dès cet hiver, les clubs de Premier League ont pris leurs dispositions . Réunis avec la Ligue en début de semaine, ceux-ci ont en effet décidé que les «parrains», soit les sociétés prêtes à investir à Newcastle ou ailleurs, devraient montrer patte blanche. À savoir, prouver auprès du Conseil d’administration de la Premier League que leurs accords financiers se trouvent à un «niveau commercial justifiable», détaillent plusieurs médias britanniques. L’idée étant d’éviter les contrats artificiellement surévalués pour rester dans les clous du Fair-play financier.

La décision la plus urgente, elle, concerne la sécurité sanitaire de la première division anglaise. Ses membres viennent d’accepter de se soumettre à un protocole strict: un test par jour pour tout le monde. Une mesure qui concerne l’ensemble des joueurs et staffs. Le report du match prévu mardi en Manchester United et Brentford n’est que la face visible de l’iceberg: la crainte de rencontres reportées en série, qui pourraient mener à une interruption du championnat, fait trembler la Premier League.