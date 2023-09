Test: Rixes endiablées entre robots surpuissants

Après avoir régalé des millions de joueurs avec «Dark Souls» et «Elden Ring», le studio japonais From Software revient à ses premières amours: il ressuscite la licence «Armored Core» pour un sixième opus intitulé «Fires of Rubicon». Mercenaire spécialisé dans la recherche de Corail, sorte de pétrole de l’espace 2.0 enfoui dans les entrailles de la planète Rubicon, le héros monnaie ses services aux plus offrants, dans une guerre contre de multiples factions. Il est aidé par son Armored Core, un immense robot de combat qui peut se personnaliser à l’envi en mixant une dizaine de parties, dont quatre armes, du fusil à pompe au lance-flammes en passant par plein de jolies surprises. Il faut veiller néanmoins à deux contraintes: un poids limité et une puissance minimale, sinon la bête est inutilisable. Sans oublier que, lors des batailles frénétiques et extrêmement dynamiques, le pilote est obligé de respecter le timing de rechargement des armes et de la jauge de boost, sous peine de finir en boîte de conserve.