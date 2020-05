Coronavirus

Test sérologique à domicile: un coup pour rien

Des kits sont disponibles en ligne. Leur utilité individuelle reste à démontrer.

Vaut-il la peine de s’y soumettre? «Les tests sérologiques font l’objet de travaux de recherche qui devraient permettre d’émettre des recommandations quant à leur utilisation et à l’interprétation de leurs résultats”, avertit Claudia Lauper-Luthi. “Dans l’intervalle, ils ne peuvent pas être recommandés», poursuit la secrétaire générale à la Direction de la santé et des affaires sociales à Fribourg se basant sur les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique sur ce sujet.

De nombreux faux négatifs

«Le risque de faux positifs est élevé», relève Didier Trono, professeur de virologie et génétique à l'EPFL. Selon le scientifique, un test 95% spécifique donnerait autant de faux que de vrais positifs, c’est-à-dire qu’un résultat positif aurait une chance sur deux d’être faux. «Qui plus est, nous ne savons pas pour sûr si la présence d’anticorps garantit la protection contre une ré-infection, et encore moins pour combien de temps», prévient-il.

A faire au bon moment

«Aujourd'hui, les tests sérologiques ne sont d'aucune aide pour savoir si vous êtes encore contagieux. Ils ne vous permettent pas non plus de lever une mise en quarantaine», a mis en garde le Département genevois de la sécurité, de l'emploi et de la santé mardi dans un communiqué. Le moment de sa réalisation est aussi déterminant. Mais s’ils ne sont pas recommandés pour les particuliers, les tests sérologiques sont d’une grande utilité pour établir comment le virus s’est propagé dans la population et pour déterminer le taux d’immunité collective (lire encadré).