Test: Une fois de plus, Bethesda se crashe sur les finitions

Les promesses d’aventure spatiale de l’éditeur Bethesda sont gigantesques: un millier de planètes à explorer, des milliers de dialogues avec les indigènes, des dizaines de capacités à sélectionner, une pléthore d’armes stylées et d’équipements dernier cri à débloquer ainsi qu’un éditeur de bases et de vaisseaux extrêmement puissant. Sans oublier une histoire d’artefacts mystérieux à dénicher au fur et à mesure de voyages palpitants dans toute la galaxie.

Mais dans les faits, on se retrouve avec un gameplay mou, des sensations effacées et une simulation de vaisseau spatial réduite à peau de chagrin. Tout est automatisé ou presque, à part des combats qui ne resteront sans doute pas dans les annales. Sans compter les bugs et crashs à foison et une intelligence artificielle à faire rougir de honte un poisson rouge. Tous ces défauts sapent l’aventure et risquent de dégoûter bon nombre de joueurs en cours de route. À quoi bon passer des heures à récolter des ressources afin d’améliorer son arsenal si c’est pour s’ennuyer lors de son application? «Starfield» aurait largement pu tutoyer les étoiles, mais il est malheureusement plombé par les errances «habituelles» du studio américain Bethesda. Un beau gâchis, presque aussi frustrant que «Redfall» et ses vampires faméliques. Mais les personnes peu attentives aux détails passeront certainement des centaines d’heures à flâner sous les étoiles, conquises par un univers cohérent et séduisant malgré tout.