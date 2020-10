Coronavirus : Testé positif, Trump reçoit des messages de soutien du monde entier

De nombreux dirigeants ont adressé leurs voeux de rétablissement au président américain, qui a annoncé ce vendredi avoir été contaminé par le Covid-19.

Donald Trump a annoncé vendredi que lui et son épouse Melania ont été testés positifs au Covid-19.

Les dirigeants d’Europe, d’Inde ou de Russie et l’OMS étaient unanimes vendredi à souhaiter un prompt rétablissement à Donald Trump. Le président américain a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19.

Il a été suivi de près par Boris Johnson, lui-même atteint de façon sérieuse par le coronavirus en avril. Le Premier ministre britannique a envoyé ses «meilleurs voeux au président Trump et à la Première dame» Melania, également testée positive.

Angela Merkel a elle aussi transmis ses «voeux» de «rétablissement» au couple présidentiel. «J’espère qu’ils récupéreront bien de leur infection au coronavirus et qu’ils seront bientôt complètement rétablis», ajoute la chancelière allemande, selon un message tweeté par son porte-parole, Steffen Seibert.

«Vitalité naturelle»

Le Premier ministre indien Narendra Modi a souhaité à son «ami» et à son épouse «un prompt rétablissement et une bonne santé». Dans un contexte de tensions commerciales, Narendra Modi et Donald Trump affichent des relations chaleureuses, soigneusement mises en scène en février lors de la visite du président américain en Inde.