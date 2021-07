Covid-19 : Testée positive, Léa Seydoux n’a pas pu se rendre à Cannes

L’actrice a annulé son voyage vendredi. Elle est pourtant vaccinée.

Elle est actuellement asymptomatique et entièrement vaccinée, selon Deadline, mais restera chez elle à Paris jusqu’à ce que les médecins lui remettent un certificat, respectant les protocoles Covid mis en place par les organisateurs du festival et le gouvernement français.

Trois tests positifs par jour

La star de la saga 007 devait arriver au festival vendredi mais a annulé son voyage, et on ne sait pas si elle pourra assister à la première du nouveau film du réalisateur Wes Anderson, «The French Dispatch», lundi. Elle est également attendue pour des avant-premières et des événements presse pour «Tromperie» d’Arnaud Desplechin, «France» de Bruno Dumont et «L’histoire de ma femme» d’Ildikó Enyedi.