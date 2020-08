Coronavirus

Tester un vaccin sur les personnes de couleur serait crucial

Les données fédérales américaines indiquent que le virus tue deux fois plus les personnes noires et latinos que les personnes blanches. Face à ce constat, un expert souligne l’importance de mener des essais cliniques auprès de cette population.

Il sera impossible de connaître l’efficacité véritable d’un vaccin contre le coronavirus sans des essais cliniques poussés auprès des personnes âgées et de couleur, estime auprès de l’AFP le Dr David Diemert, qui supervise les essais cliniques pour le laboratoire Moderna.

Cette question est selon lui cruciale, tant le Covid-19 affecte de façon disproportionnée ces groupes de population. Selon les données fédérales américaines, le virus tue deux fois plus les personnes noires et latinos que les personnes blanches. Les individus de plus de 65 ans représentent 80% des décès.