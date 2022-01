Genève – Tests à domicile en cas de cluster dans les écoles

Assurer la présence d’adultes en classe

Porte-parole du Département, Pierre-Antoine Preti indique par ailleurs que pour parer à d’éventuelles défections de maîtresses et de maîtres touchés par la flambée actuelle de Covid, «la recherche de remplaçants disponibles est déclenchée dès à présent. En cas d'absence massive du corps enseignant et de difficultés à trouver des remplaçants en suffisance, le personnel enseignant, psychosocial et éducatif qui n’est pas titulaire de classe pourra être affecté à la prise en charge d’une classe».