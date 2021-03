Le Canton de Vaud a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier. Après la campagne de tests à large échelle menée dans les Alpes vaudoises à la veille des vacances de février, un nouveau dispositif de dépistage sera mis en place à Leysin. À l’occasion d’une coupe d’Europe de freestyle, les athlètes, leur encadrement, la population résidente et les touristes de passage sont invités à se faire tester gratuitement. Le centre de tests sera installé au Centre de sport de la piscine de Leysin, et il sera ouvert de 9h à 19h, dès le 3 mars et jusqu’au 12 mars.

La compétition rassemblera quelque 250 athlètes et membres des équipes nationales pour des épreuves à ski ou en snowboard de halfpipe et slopestyle. Les athlètes, qui proviennent de nombreux pays, vivront sur place ensemble près d’une semaine et côtoieront les habitants de la station et leurs hôtes. À noter qu’un concept de sécurité a été mis en place afin d’assurer la maîtrise de l’épidémie de Covid-19 dans la station et parmi les compétiteurs. Des mesures sont prises aussi bien en amont de la compétition que sur place. Les participants et leurs accompagnants, qui arriveront en Suisse en provenance de pays à risque, devront fournir un test PCR négatif.