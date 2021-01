Les joueurs de Bâle n’ont pas toujours respecté les distances sanitaires autour des arbitres. freshfocus

Les footballeurs sont faits comme tout le monde. Ils ont eu droit à une trêve entre Noël et Nouvel An, même si elle a été bien plus courte que d'habitude, calendrier compressé et matches à rattraper obligent. Ils ont fêté ça en famille et se sont fatalement exposés. Les professionnels ont aussi été nombreux à aller chercher le soleil, à Duba ï notamment.

Forcément, à leur retour sur les pelouses helvétiques - pas de camps au chaud en Espagne cette année à cause des restrictions sanitaires -, tout ce petit monde est passé par la case tests PCR et les chiffres dévoilés ce vendredi ont montré que les joueurs et les encadrements ont généralement fait attention aux gestes barrières.

Au total, sur les 851 personnes qui ont proposé leurs narines aux redoutables tiges nécessaires aux frottis nasopharyngé, onze ont été déclarées positives et mises en isolement. Il s'agit de sept joueurs et de quatre techniciens, c’est autant que le seul effectif du… Lausanne Hockey Club! Petit miracle également: aucune formation de Super ou de Challenge League n'a connu plus de deux cas positifs.

Ca va redémarrer sous peu

Comparaison n'est sans doute pas raison, mais l'Angleterre, qui a aussi ordonné une batterie de tests pour les trois championnats professionnels en-dessous de la Premier L eague, connaît une flambée bien plus impressionnante ces derniers jours. Notamment à cause de la nouvelle variante qui est en train d'envahir les Îles Britanniques. «A la suite de la dernière série de tests obligatoires de Covid-19, la Ligue peut confirmer que 3507 joueurs et membres du personnel de 66 clubs ont été testés au cours de la semaine dernière avec 112 personnes positives», a déclaré la Ligue dans un communiqué publié vendredi.