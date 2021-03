Anglais obligatoire dans la cabine: game over

Le Conseil fédéral modifie également la loi afin que celle-ci n’impose plus l’anglais comme unique langue de communication radiotéléphonique. Ce règlement était entré en vigueur en 2019, mais avait fait hurler des parlementaires, qui avaient déposé une motion afin que les langues nationales soient également autorisées, ce que le Conseil fédéral ne voulait pas. Mais il n’a pas eu le choix: la motion a été largement acceptée par les deux chambres, et le gouvernement s’exécute. Mais la modification concerne ici principalement les vols non-commerciaux et les petits aérodromes. La nouvelle loi dit en effet: «Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’effectuer, en plus de l’anglais, dans une langue nationale, sauf dans le cas des aéroports nationaux.»