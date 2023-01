Vaud : Tests: des tronçons limités à 80 km/h passeront à 60 km/h entre mai et octobre

Le Canton de Vaud va mener des tests d’abaissement de la vitesse sur trois tronçons cantonaux hors traversée de localité durant cinq mois, entre mai et octobre prochains. Au lieu de 80 km/h, la limitation de vitesse sera de 60 km/h sur deux kilomètres de route cantonale à Aigle, un kilomètre à Assens et un demi-kilomètre à St-Cergue. «Ces essais permettront d’évaluer la pertinence et l’efficience d’une telle mesure», a annoncé l’Etat de Vaud jeudi.