Covid-19 : «Il faudrait aussi tester les enfants»

L’hypothèse selon laquelle les enfants ne seraient pas vecteurs du virus ne tient pas, selon la virologue genevoise Eckerle.

Les experts sont néanmoins conscients du fait que le test des enfants représente un défi de taille. D’autant plus qu’ils sont facilement sujets à des refroidissements durant l’hiver. Il sera compliqué pour les médecins de détecter les cas de coronavirus dans l’ensemble des cas d’infection. Si on perd le contrôle de la situation, il est possible que les professionnels n’arrivent plus à suivre avec la pratique des tests et le traçage des contacts, relève Isabella Eckerle.