Loi Covid-19 – Tests gratuits: le «oui mais» du Conseil des Etats

Jeudi dernier, le Conseil national a accepté le principe de la gratuité des tests pour détecter le Covid-19, mais ce lundi le Conseil des États a choisi de laisser une marge de manœuvre plus grande au Conseil fédéral pour faire des exceptions. Par 33 voix contre 12, le Conseil des États a voté une variante, qui permettrait au Gouvernement de prévoir «des exceptions à la prise en charge des coûts pour les analyses individuelles par biologie moléculaire (PCR), les tests rapides destinés à l’usage personnel, les tests sérologiques qui ne sont pas ordonnés par le canton et de toute autre analyse qui serait nécessaire en vue de garantir les capacités de test et de laboratoire requises pour lutter contre la pandémie».