Covid-19 - Tests gratuits pour les étudiants: Berne campe sur ses positions

Ainsi, le conseiller national Christophe Clivaz (Verts/VS) a demandé au gouvernement ce qu’il comptait faire pour permettre aux étudiants non vaccinés de suivre les cours en présentiel et s’il ne fallait pas que ces étudiants puissent disposer sur place de tests de dépistage gratuits, y compris après le 1er octobre.

Dans sa réponse, Berne souligne que le Conseil fédéral est favorable à ces tests répétés. Et que les écoles professionnelles, les HES ou les universités peuvent proposer des tests à leurs étudiants et leurs employés. «Si un concept cantonal existe, les coûts des tests répétés proposés sont alors pris en charge par la Confédération», indique-t-il. De plus, dans ce cadre, il est possible de délivrer aussi un certificat sur demande, ajoute-t-il. En précisant toutefois que les frais supplémentaires liés à la délivrance du certificat sont à la charge du canton ou de l’établissement.