Suisse

Tests, masques, distance: les recrues face au coronavirus

Quelque 12'500 recrues et cadres de l'armée commencent lundi leur école. Pandémie oblige, ils devront se plier à des règles d'hygiène et de distance strictes.

Arrivés sur place, recrues et cadres devront se soumettre à un test de dépistage du Covid-19, dont les résultats ne seront disponibles qu'à la fin de la semaine au plus tôt. D'ici là, le port du masque sera obligatoire en permanence. Et tous devront rester en caserne le premier weekend.

Lits espacés

Pas de contact

Les flux de personnes dans les couloirs et les cages d'escaliers seront contrôlés au moyen de signalisations et de barrières. Les installations sanitaires et les réfectoires seront accessibles en alternance. Et les équipes de cuisine seront isolées du reste de la troupe. Elles ne devront pas non plus avoir de contact entre elles.